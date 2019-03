Scuola: Trentino verso 4 anni sperimentali costruzioni

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - "Stiamo cercando di sbloccare alcune situazioni ereditate dal passato ed è arrivato il momento di spingere sull'acceleratore. Ad esempio il nuovo percorso quadriennale in Costruzioni, ambiente e territorio, che otterrà prossimamente il via libera definitivo dal ministero. Anche per quanto riguarda l'istituto italiano di studi germanici di Roma, la collaborazione con il Trentino verrà approfondita ulteriormente". Lo riferisce l'assessore trentino all'istruzione, Mirko Bisesti, dopo avere incontrato a Roma il ministro Marco Bussetti. L'Istituto può diventare una leva nel contesto delle relazioni bilaterali Italia-Germania, oltre che svolgere un ruolo significativo nella programmazione delle politiche della ricerca in Italia nel settore umanistico. "Abbiamo parlato - aggiunge - anche di questioni più tecniche, riguardanti il reclutamento del personale delle scuole equiparate e le risorse statali per il Trentino, riscontrando la piena disponibilità del ministro a sciogliere i nodi ancora esistenti". (ANSA).