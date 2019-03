Sci: Sciare col cuore e con i campioni

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La stagione di Coppa del mondo sta per concludersi il gran finale andrà in scena a Soldeu (Andorra), con le sfide riservate ai migliori 25 di ciascuna specialità, ai Campioni Junior delle specialità e a coloro che hanno oltre 500 punti nella generale di Coppa del mondo. La squadra azzurra si presenta dopo avere ottenuto 19 podi complessivi con 8 vittorie: alle finali parteciperanno Dominik Paris, Christof Innerhofer, Luca De Alipandrini, Manfred Moelgg, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Nicol Delago, Sofia Goggia, Nadia Fanchini, Federica Brignone, Francesca Marsaglia, Elena Cartoni, Irene Curtoni, Chiara Costazza, Marta Bassino. Alcuni di loro hanno anche già confermato la partecipazione a Sciare col cuore 2019, a Madonna di Campiglio, perla delle Dolomiti, che ha accolto il 22 dicembre 2018 lo storico appuntamento con la mitica 37Tre, ambasciatrice del Trentino nel mondo. Proseguono i preparativi per la 12/a edizione di Sciare col cuore 2019, in programma il 7 aprile.