Sci: Coppa Italia e Festa nazionale Master a Pampeago

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - Si terrà a Pampeago, in val di Fiemme, da venerdì 15 a domenica 17 marzo, la Coppa Italia Master 2019 e Festa nazionale Master di sci.

Una tre giorni di eventi tra agonismo e gastronomia organizzata dallo Sci Club Guastalla. Previste gare di SuperG, Speciale e Giganti, valide per la Coppa Italia Master 2019 e quattro gare per il Circuito Speed Master Cup. Prevista la presenza dei massimi rappresentanti della Fisi. Nell'edizione 2018 gli atleti iscritti erano oltre 800.