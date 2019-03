Salute: Terme di Comano, scoperti oltre 100 ceppi batterici

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - Individuati nell'acqua termale di Comano, in Trentino, più di cento ceppi batterici, alcuni dei quali hanno dimostrato proprietà immunomodulanti e antibatteriche in grado di degradare materiali come la cheratina. La scoperta è stata compiuta grazie a una ricerca condotta dal Cibio dell'Università di Trento e pubblicata sulla rivista 'Microbiome'.

I microorganismi scoperti, molti dei quali sconosciuti alla scienza, potrebbero giocare un ruolo importante negli effetti nella cura delle malattie della pelle.

Dopo questi risultati - è stato detto in una conferenza stampa - l'attività di ricerca sta proseguendo per definire ulteriormente i meccanismi di azione dell'acqua e di interazione con il microbiota umano. Inoltre - hanno detto i ricercatori guidati dal professor Olivier Jousson - le Terme di Comano e il Cibio stanno lavorando per sviluppare una linea cosmetica di nuova generazione basata sull'utilizzo dei microorganismi con maggiore attività antinfiammatoria come additivo nella formulazione.