Maxi sequestro carni e salumi Alto Adige

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Maxi sequestro in tre aziende della provincia di Bolzano di oltre 6 tonnellate di salumi, insaccati, speck Igp e carne privi di indicazioni sulla provenienza.

L'operazione condotta dai carabinieri del Reparto tutela agroalimentare carabinieri di Parma, in collaborazione con l'Arma territoriale e le Asl competenti, ha portato anche all'applicazione di sanzioni per 7.000 euro. Più in particolare sono stati sequestrati: 3.788 confezioni di Sudtiroler Speck Altoadige Igp, per complessivi 490 chilogrammi, sprovvisti dell'indicazione obbligatoria del lotto di produzione; 6.220 kg di tranci di carni e prodotti carnei lavorati del tutto privi di rintracciabilità; 127 kg di salumi e insaccati misti (bresaola, pancetta speck, salame e fesa), per carenza di elementi utili a stabilirne l'effettiva provenienza.