Manifestazione anarchici davanti a tribunale Trento

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - Un gruppo di militanti anarchici ha organizzato questa mattina una manifestazione davanti a palazzo di Giustizia a Trento in concomitanza con l'udienza di riesame per i sette componenti della presunta cellula di anarco-insurrezionalisti, arrestati il 19 febbraio scorso nell'ambito di un'operazione antiterrorismo di polizia e carabinieri compiuta in Trentino Alto Adige.

In un presidio con comizio gli anarchici hanno chiesto la scarcerazione dei loro compagni, reclusi con l'accusa di associazione sovversiva con finalità di terrorismo, e hanno scandito slogan.

Secondo gli inquirenti, gli arrestati sarebbero responsabili di una serie di attentati contro obiettivi istituzionali commessi tra il 2017 e il 2019, come quello del 13 ottobre 2018 davanti alla sede della Lega ad Ala, dove sarebbe dovuto andare il ministro Matteo Salvini.