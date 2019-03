Export da 4,83 miliardi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAR - Nel 2018 le imprese altoatesine hanno esportato merci e prodotti del valore di 4,83 miliardi di euro. Si tratta - spiega una nota di Assoimprenditori Alto Adige - di un nuovo record a cui hanno contribuito in particolare le aziende industriali. I tre settori che hanno fatto registrare l'export maggiore appartengono tutti al comparto produttivo: macchinari e apparecchi, prodotti alimentari e bevande e mezzi di trasporto. "Nell'anno appena trascorso quasi il 90 per cento del nostro export è stato generato dalle imprese manifatturiere che continuano ad essere i migliori ambasciatori dell'Alto Adige nel mondo e che grazie al successo sui mercati internazionali sono in grado di garantire investimenti e posti di lavoro sul nostro territorio", sottolinea il presidente di Assoimprenditori Alto Adige, Federico Giudiceandrea.