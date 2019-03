Droga: guardia finanza Trento, un arresto in centro

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - Le unità cinofile antidroga della guardia di finanza di Trento hanno arrestato in flagranza del reato di spaccio un cittadino nigeriano residente in Italia e sequestrato più di mezzo etto di marijuana, corrispondente a circa una cinquantina di dosi.

L'arresto è avvenuto nel contesto delle operazioni di controllo sul territorio per il contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti. A conclusione di una di queste attività investigative, le Fiamme gialle hanno posto l'attenzione su un giovane di 21 anni, visto spesso frequentare zone dove maggiore è l'uso e lo spaccio di droga.

Lo hanno individuato vicino alla stazione delle autocorriere, che faceva la spola tra questa a piazza da Vinci. Alla vista dei finanzieri è fuggito, lanciando un involucro in un cortile.

Bloccato, è risultato già noto alle forze dell'ordine.

Recuperato l'involucro nel cortile, i militari hanno trovato la droga, poi con l'aiuto dei cani, ne hanno perquisito l'abitazione e trovato qualche altro grammo di stupefacente.

