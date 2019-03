Deeg, 12% alloggi Ipes a extracomunitari

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAR - La Giunta provinciale di Bolzano ha stabilito la suddivisione dei 30,34 milioni di euro destinati alle agevolazioni edilizie e l'assegnazione di 366 alloggi sociali Ipes per il 2019. Ai cittadini extracomunitari sarà destinato il 5,15% dei fondi e l'11,84% degli alloggi sociali, mentre l'88,16% sarà destinato a cittadini comunitari italiani, ladini e tedeschi.

Complessivamente sono i 28,78 i milioni di euro destinati alle agevolazioni edilizie per i cittadini comunitari, mentre 1,56 milioni saranno destinati a cittadini non comunitari. "Nel 2019 saranno assegnati più alloggi del 2018, un dato che ci fa molto piacere", ha dichiarato l'assessora alle Politiche sociali, edilizia abitativa, famiglia e terza età della Provincia di Bolzano, Waltraud Deeg. "Significa che qui oltre a spendere molto si spende anche bene. Vediamo che i numeri smentiscono le fake news che circolano sul fatto che vengano privilegiati gli extracomunitari", ha aggiunto il governatore, Arno Komptascher.