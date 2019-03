Commercio estero: record export Trentino 2018, +6,4%

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - Come nel 2017, il valore delle esportazioni trentine di merci nel 2018 ha raggiunto livelli record ed è risultato pari a 3.914 milioni di euro, segnando un aumento del 6,4%. Sempre nello scorso anno, il valore delle importazioni di merci è stato di 2.670 milioni di euro con un incremento del 13,4% rispetto all'annata precedente. Il saldo positivo della bilancia commerciale si è dunque assestato sul valore di 1.244 milioni di euro.

Anche rispetto alla dinamica nazionale e a quella dell'area del Nord Est, che vedono le esportazioni aumentare rispettivamente del 3,1% e del 4,3%, l'andamento registrato dall'export delle imprese trentine appare quindi positivo.

I dati vengono forniti dalla Camera di commercio, che sottolinea come l'accelerazione delle esportazioni dalla provincia di Trento deriva in particolare dagli ottimi risultati nelle vendite all'estero dei macchinari e apparecchi (+105 mln di euro rispetto al 2017), dei mezzi di trasporto (+54 mln) e delle sostanze e prodotti chimici (+40 mln). (ANSA).