Sci: Goggia la più veloce in prova discesa Soldeu

(ANSA) - SOLDEU (ANDORRA), 11 MARZ - In 1.32.65 l'azzurra Sofia Goggia è' stata decisamente la più veloce nella prima d prova cronometrata in vista dell'ultima discesa stagionale di cdm in programma mercoledì a Soldeu. Seguono Tina Weirather del Liechtenstein (+0.69) e la Svizzera Corinne Suter( +0.71). Buon quarto tempo anche per Federica Brignone che non è' però stato omologato per salto di porta come successo a diverse altre atlete. Più indietro sono finite Nadia Fanchini e Nicol Delago.

Domani seconda ed ultima prova.