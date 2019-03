Fugatti, in Consiglio ddl a sostegno dell'economia

(ANSA) - TRENTO, 11 MAR - La Giunta provinciale di Trento presenterà in Consiglio, entro i primi di maggio, un disegno di legge "che possa dare sostegno all'economia trentina, partendo dalle preoccupazioni che emergono rispetto al quadro nazionale ed europeo". Lo ha detto il presidente della Giunta, Maurizio Fugatti, incontrando oggi, in Provincia a Trento, i segretari dei Cgil, Cisl e Uil del Trentino, Franco Ianeselli, Lorenzo Pomini e Walter Alotti.

La Giunta ha inoltre garantito il massimo impegno sulla questione delle tratte d'accesso al Tunnel di base del Brennero e sulla partita dell'energia, che il vicepresidente Tonina ha definito "strategica per il Trentino", mentre l'assessore Spinelli ha ribadito l'impegno a collaborare con Cgil, Cisl e Uil "per dare risposta ad alcune crisi aziendali in corso, a cominciare dal quella della Marangoni di Rovereto".

Fugatti ha inoltre evidenziato "la massima attenzione sull'attuazione della delega in materia di giustizia e sulla tematica della previdenza complementare".