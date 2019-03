Sci: slalom Kranjska,guida Kristoffersen

(ANSA) - KRANJSKA GORA (SLOVENIA), 10 MAR - L'azzurro Manfred Moelgg (51"64) ha ottenuto il secondo miglior tempo nella prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo a Kranjska Gora: al comando c'è il norvegese Henrik Kristoffersen (51"07). Terzo il francese Alexis Pinturault (51"69). Solo sesto, in 51"88, il campione austriaco Marcel Hirscher. Per ltalia ci sono Stefano Gross 11/o (52"64) e Giuliano Razzoli 15/o (53"12). Fuori, con un pista dal fondo difficile per le temperature sopra lo zero, gli altri due azzurri Alex Vinatzer e Simon Maurberger.