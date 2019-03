Clima: #FridaysForFuture il 15 marzo a Trento

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - Il 15 marzo a Trento, come in tutta Europa, è atteso il #FridaysForFuture. Il venerdì per il futuro è un movimento che segue la chiamata dalla giovane studentessa Greta Thunberg, svedese attivista per lo sviluppo sostenibile, allo sciopero della scuola. L'obiettivo dei ragazzi italiani è di convincere tanti coetanei a fare parte di questo movimento internazionale e di partecipare ai sit-in che si svolgono ogni venerdì.

Anche a Trento ci sarà lo sciopero globale contro i cambiamenti climatici e l'immobilismo dei governi mondiali.

Anche Trento, con Fridays For Future - Trento, partecipa con la sua manifestazione dalle 9 in via Verdi, in una giornata in cui saranno coinvolti studenti e persone di tutte le età con tre regole: non portare loghi di associazioni e partiti, niente violenza, non sporcare. (ANSA).