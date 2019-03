Calcio: semifinali Beppe Viola Atalanta-Parma e Milan-Chievo

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - Semifinali in campo oggi per il Trofeo Beppe Viola, torneo internazionale under 17 di calcio alla 48/a edizione. Non sono mancate le sorprese ieri sui campi del Garda Trentino.

Una versione sbiadita della favorita Roma ha lasciato campo aperto alle ripartenze del ChievoVerona, che ha centrato la semifinale per la quarta volta nelle ultime sei edizioni del trofeo, rifilando un perentorio 4-1 ai giallorossi. Ad attendere i clivensi nella seconda delle semifinali in programma oggi pomeriggio sul campo centrale di via Pomerio il Milan, che nei secondi finali della sfida contro la Lazio ha trovato il gol qualificazione con il suo bomber Andrea Capone. Pronostici rispettati nel gruppo A, con l'Atalanta vittoriosa per 2-1 contro i campioni in carica del Torino. Gli orobici affronteranno oggi alle 13 in via Pomerio il Parma, autentica sorpresa del torneo e vittoriosa ieri contro il Napoli per 3-1.