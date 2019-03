Calcio: Atalanta e Milan in finale del Trofeo Beppe Viola

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - Saranno Atalanta e Milan le due squadre che si affronteranno martedì 12 marzo (alle 18.00, diretta Raisport e Pmg Sport) allo stadio comunale di via Pomerio, ad Arco, in Trentino, con in palio la corona del 48/o Trofeo Beppe Viola. Fra le formazioni più attese alla vigilia, le due squadre lombarde hanno guadagnato il pass per l'atto conclusivo nelle semifinali di domenica 10 marzo, superando rispettivamente il Parma per 6-5 ai calci di rigore (1-1 ai regolamentari) e 2-0 il Chievo. Quella di martedì sarà la sfida fra due formazioni plurivincitrici del Torneo di Arco: il Milan ha vinto il titolo in sei occasioni, l'Atalanta in cinque - tutte più recenti dell'ultima rossonera, datata 2004. In quell'anno nella retroguardia del Milan giocava un giovane Davide Astori, e i rossoneri cullano il desiderio - nemmeno troppo nascosto - di regalare una dedica speciale allo sfortunato capitano della Fiorentina, scomparso improvvisamente nel marzo 2018. (ANSA).