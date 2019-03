Pallavolo: domani Trentino-Ravenna

(ANSA) - TRENTO, 9 MAR - "Proprio il ricordo di quella combattuta partita al Pala De André deve guidarci nella maniera corretta verso l'impegno di domenica". Così l'allenatore della Trentino Volley, Angelo Lorenzetti, in vista della sfida di domani a Trento contro Ravenna, per il 24 turno di regular season SuperLega 2018-2019, undicesimo girone di ritorno.

"È un momento importante della nostra stagione - ha aggiunto - e ora ogni appuntamento di fatto mette in palio qualcosa e quello con la Consar ci potrebbe consentire di rimanere in corsa per il secondo posto. Affronteremo una squadra che gioca una buona pallavolo e che ha saputo mettere in mostra durante la stagione giovani interessanti che vorranno sicuramente mostrare il loro valore anche in questo caso. Serve quindi la giusta determinazione e lo spirito corretto per non farsi sorprendere dall'esuberanza degli avversari". (ANSA).