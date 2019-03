Anziana trovata morta a due giorni dall'incidente a Canazei

(ANSA) - TRENTO, 9 MAR - Una donna di 76 anni, Wilma Leonardi, è stata trovata morta a poche centinaia di metri dal suo albergo, il rifugio Maria Flora sul Passo Sella, a due giorni dalla sua scomparsa.

Giovedì sera la donna è uscita di strada con la sua utilitaria mentre stava tornando a casa, a Canazei. La sua Fiat Panda, secondo i rilievi, è però precipitata in un canalone a causa delle condizioni del fondo stradale e solo venerdì pomeriggio, quando Wilma Leonardi non è stata vista arrivare in albergo come sempre, i figli hanno dato l'allarme. Questa mattina l'epilogo, con la tragica scoperta dell'auto e del corpo della donna, grazie al sorvolo della zona con l'elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Canazei e gli uomini del Soccorso alpino.