Trasporti: Giunta Trentino sostiene rotaia

(ANSA) - TRENTO, 8 MAR - Il termine del regime di aiuti per sostenere il trasporto integrato ferro-gomma è stato prorogato di un anno, fino a tutto il 2021. L'ha stabilito la Giunta provinciale di Trento, su proposta del presidente, Maurizio Fugatti. Il provvedimento, per includere il tempo eventualmente necessario per integrare l'istruttoria delle domande di concessione dei contributi, ha ricevuto ieri l'autorizzazione della Commissione europea, vista la documentazione istruita dal Servizio trasporti pubblici.

Il trasporto integrato tra treno e gomma, ha ricordato l'amministrazione provinciale, permette di togliere ogni anno circa 7.000 Tir dalla rete stradale del Trentino e, in particolare, dalla A22, riducendo così l'emissione di anidride carbonica. Questa modalità di aiuti, oggi riconfermata dalla giunta, ha permesso di sostenere il trasporto di cellulosa dai porti del Sud Italia sino a Riva del Garda e destinati alle Cartiere del Garda e Fedrigoni di Riva del Garda. Dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2017 1.400.000 euro. (ANSA).