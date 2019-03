Sci: gigante Spindleruv, guida Vlhova e Brignone terza

(ANSA) - SPINDLERUV MLYN(REPUBBLICA CECA), 8 MAR - La slovacca Petra Vlhova in 1.12.59 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Spindleruv Mlyn. Seguono la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.13.07 e l'azzurra Federica Brignone in 1.13.68 . Alle spalle dell'italiana c'e' la campionessa Usa Mikaela Shiffrin , 4/a in 1.13.92 e che oggi, dopo aver gia' conquistato anticipatamente al coppa del mondo di speciale può vincere anche quella di gigante.

Per l'Italia - con temperature miti su una pista solo apparentemente facile ma con un fondo traditore abbastanza morbido e trattato con sale che richiede una sciata molto leggera e rotonda - c'e' poi Marta Bassino 9/a in 1.14.70. Piu' indietro, dopo la prova delle prime trenta atlete, ci sono Francesca Marsaglia in 1.16.40 ed Irene Curtoni in 1.16.88.

Fuori invece per un errore Sofia Goggia dopo il primo intermedio che la dava al comando. Seconda manche alle ore 13.30.