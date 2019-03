Gdf: Serena Belingheri, una donna tra le Fiamme Gialle

(ANSA) - BOLZANO , 8 MAR - "Noi donne siamo molto brave nell'avere l'equilibrio giusto, che è una dote fondamentale".

Serena Belingheri è una delle poche donne in Italia in forza alle unità cinofile della Guardia di Finanza. Lavora in Alto Adige e fa coppia fissa con Escot, cane finanziere da cui non si separa mai.

Anche se il rapporto con Escot, il suo compagno a quattro zampe, non è nato nel migliore dei modi: "Abbiamo avuto qualche divergenza, essendo io femmina e lui maschio. Entrambi siamo anche molto testardi e abbiamo avuto qualche disaccordo. Ma oggi siamo inseparabili". Per lei, donna in un ambiente lavorativo soprattutto maschile, non c'è nessuna difficoltà: "Faccio un lavoro che mi appaga e mi rende felice, quindi lavorare in un mondo prevalentemente maschile non fa alcuna differenza", racconta. "Il bello del mio lavoro è che sono sempre all'aria aperta, faccio cose nuove e stimolanti, e sono sempre con il cane, che è il miglior collega che si possa avere. E poi cerco di fare qualcosa di buono per i giovani".