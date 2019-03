Biathlon: mondiali, Wierer 10/a nella sprint, oro Kuzmina

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - Niente medaglie per l'Italia nella seconda giornata dei mondiali di biathlon in corso a Oestersun.

Dopo il bronzo nella staffetta mista, nella gara sprint individuale Dorothea Wierer ha chiuso al decimo posto e torna leader della classifica generale di Coppa del mondo: l'altoatesina sorpassa così la compagna di squadra Lisa Vittozzi, partita per la prima volta in carriera con il pettorale giallo e subito costretta a cederlo (ha chiuso la prova al ventunesimo posto). La sprint iridata è andata alla Anastasia Kuzmina (al suo primo titolo mondiale): sul podio la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold e la tedesca Laura Dahlmeier. La Vittozzi, 21esima, ottiene proprio ai mondiali il risultato peggiore della stagione in una sprint.