Incendio a Pergine, oltre una decina evacuati

(ANSA) - TRENTO, 7 MAR - Un incendio nel pomeriggio di ieri a Pergine, in Trentino, ha richiesto di evacuare oltre una decina di persone. Quattro, intossicate dal fumo, sono state portate in ospedale. Si tratta di un uomo che si è messo in salvo coi figli.

La causa del rogo risulta del materiale elettrico che era nelle cantine e che ha portato il fuoco nella palazzina, prima che i residenti potessero rendersene conto e costringendoli così a fuggire in fretta. (ANSA).