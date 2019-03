In Trentino Alto Adige 24.238 infortuni, 7.432 femminili

(ANSA) - BOLZANO, 7 MAR - Nel corso del 2017, in Trentino Alto Adige, sono stati denunciati complessivamente 24.238 infortuni sul lavoro, il 5,1% in meno del 2013. Su base provinciale sono stati 15.287 gli infortuni denunciati in Alto Adige (-4,5%) e 8.951 quelli denunciati in Trentino (-6,2%).

I dati sono stati elaborati da Anmil su numeri Inail in occasione della Giornata internazionale della donna. Gli infortuni femminili denunciati in Trentino Alto Adige sono stati complessivamente 7.432, con una diminuzione percentuale del 3,7% tra il 2013 ed il 2017. La maggior parte dei casi si sono verificati in provincia di Bolzano (4.175, -7,3%), mentre a Trento gli infortuni femminili denunciati sono stati 3.257 (con un aumento dell'1,2% dal 2013 al 2017). Gli infortuni mortali sono stati complessivamente 19 a livello regionale, un numero più contenuto degli anni precedenti (22 nel 2016, 27 nel 2015).

La maggior parte dei casi, 12, si sono verificati in provincia di Bolzano, mentre in Trentino sono stati 7.