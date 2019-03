Furti con destrezza, 2 arresti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 7 MAR - Polizia e Carabinieri hanno arrestato due algerini di 20 e 21 anni che hanno compiuto una serie di furti con destrezza in Alto Adige. In particolare, mentre uno dei due distrava la vittima, l'altro si appropriava della refurtiva, portafogli, borse, tablet e cellulari. Un terzo componente della banda, di 18 anni è tuttora ricercato.

I furti avenivano perlopiù sugli autobus o alle fermate degli autobus a Bolzano, in zona Gries o nel centro della città. Le forze dell'ordine accusano la banda di aver compiuto 15 furti a partire dall'estate scorsa, ma la loro attività era diventata più serrata negli ultimi mesi. Recentemente erano stati fermati per un furto in un appartamento a Terlano.