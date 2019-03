Archeologia: scoperti a Trento resti età romana

(ANSA) - TRENTO, 7 MAR - Resti di età romana sono stati scoperti nel centro storico di Trento, al di fuori di quella che fu la Tridentum romana. Il rinvenimento riguarda un'area cimiteriale del quarto secolo d.C. in cui sono state per ora individuate cinque sepolture, una con caratteristiche monumentali, con due lastre decorate e iscritte.

Trovate nel corso di scavi per la costruzione di un garage, sono nella zona di via Esterle, poco distante dall'antica via che da Verona raggiungeva la monumentale Porta Veronensis, i cui resti sono visibili ancora oggi sotto la Torre Civica di piazza Duomo. Si tratta, per via Esterle, di un'area che nell'antichità, come ha spiegato in una conferenza stampa Franco Marzatico, soprintendente per i beni culturali in Trentino, era ad alta vulnerabilità, perché ripetutamente soggetta alle esondazioni del torrente Fersina, che ha spesso causato l'asportazione degli antichi livelli di frequentazione, sostituendoli con ghiaie sterili. (ANSA).