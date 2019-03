Pallavolo Cev,Itas Trentino in finale con turchi Galatasaray

(ANSA) - TRENTO, 6 MAR - Vincendo per 3 a 1 a Trento contro i greci dell'Olympiacos, nel match di ritorno delle semifinali di Champions League di pallavolo, la Trentino Itas ha conquistato l'accesso all'ultimo doppio turno del secondo più importante trofeo continentale per club.

La squadra trentina ha così completato l'opera già positivamente avviata una settimana fa in Grecia nella gara d'andata.

A contenderle il titolo saranno i turchi del Galatasaray di Istanbul, che hanno eliminato i russi del Kemerovo al golden set. Il doppio confronto si articolerà fra martedì 19 (primo match a Trento) e martedì 26 marzo in Turchia.