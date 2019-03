Musei del Trentino, fino al 10 marzo ingressi gratuiti

(ANSA) - TRENTO, 6 MAR - Anche la Provincia autonoma di Trento ha aderito alla 'Settimana dei Musei' indetta dal ministero per i beni e le attività culturali. Fino al 10 marzo previsti ingressi gratuiti nelle strutture museali.

Nell'arco di un anno la Settimana dei Musei, #settimanadeimusei - nata e voluta per diffondere la consuetudine alla frequentazione delle "case della cultura" - va ad aggiungersi alle 12 prime domeniche ad ingresso gratuito di ogni mese. Questa è una delle grandi novità introdotte dalla nuova campagna del Mibac: #iovadoalmuseo. Un'altra novità è il biglietto ridotto per i giovani dai 18 ai 25 anni che, nei giorni di apertura a pagamento, possono entrare al costi di 2 euro. Inoltre, per aumentare la fruibilità dei luoghi della cultura del Mibac, 8 giornate gratuite sono autonomamente gestite dai direttori dei singoli siti o musei.