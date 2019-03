Incidenti lavoro: un morto a Moso in Passiria

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - Un uomo è morto nel pomeriggio in Alto Adige, colpito da una scarica di sassi mentre lavorava a Moso in Passiria. Precipitato per diversi metri, è stato soccorso da un elicottero arrivato da Innsbruck, perché quelli locali erano impegnati su altri incidenti, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso. (ANSA).