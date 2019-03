Fiere: a Trento 'Idee Ben Essere' dall'8 al 10 marzo

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - Gli spazi di Trento Expo ospiteranno dall'8 al 10 marzo la quinta edizione di "Idee Ben Essere", la fiera dedicata allo stare bene in Trentino, anche a misura di famiglia. Tra stand, lezioni sportive e conferenze verranno presentate numerose idee per prendersi cura del proprio benessere.

Gli espositori presenti saranno 102 (54 provenienti dal Trentino Alto Adige, 36 dal resto d'Italia e 12 stranieri).

Previsti 15 corsi da poter provare gratuitamente nell'area motion e 18 appuntamenti nell'area conferenze.

"A 'Idee Ben Essere' i visitatori, oltre a informarsi e formarsi, divertirsi e rilassarsi, possono anche trovare risposta a domande semplici ma centrali nel vivere quotidiano, gli espositori, al contempo, possono godere di una vetrina esclusiva in centro a Trento, creare o rafforzare rapporti commerciali, approfittarne per lanciare magari una novità", ha detto il presidente di Keeptop Fiere, Milo Marsili, nel corso della conferenza stampa di presentazione.