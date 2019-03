Primarie Pd: Lucia Maestri segretaria provinciale

(ANSA) - TRENTO, 4 MAR - Lucia Maestri, ex consigliera provinciale, è la nuova segretaria del Partito democratico del Trentino. Nelle primarie ha ottenuto 5.277 voti (49,1%), l'altro candidato, Alessandro Dal Ri, ha raccolto 4.908 voti (45,6%).

I votanti sono stati 11.091 per la segreteria nazionale, 10.749 per la segreteria provinciale, in leggero aumento rispetto alle primarie di due anni fa.