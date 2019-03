Droga: 24 kg sequestrati a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 4 MAR - Agenti della squadra mobile della Questura di Bolzano con il gruppo della Guardia di Finanza di Bolzano hanno arrestato un cittadino albanese che era già stato estradato nel 2011. L'uomo è stato scoperto da agenti della polizia mentre si stava introducendo in un garage di via Piacenza, dove gli agenti hanno sequestrato 18 kg di marijuana, 6 kg di hashish e 2,5 etti di cocaina e bilancini di precisione.

A seguito di una perquisizione sono stati sequestrati anche 10.000 euro in contanti, probabile provento dello spaccio.

L'uomo è già stato condannato per direttissima e rispedito in Albania.

Continuano gli accertamenti sull'assegnatario del garage della casa Ipea di via Piacenza, per capire, perchè l'albanese avesse in dotazione due chiavi per il cancello e due del garage.

Sul grande pacco di marijuana da 13 kg sequestrato si legge il numero 777, il che fa presumere che vi siano perlomeno altri 776 pacchi di questo genere in circolazione. La droga avrebbe fruttato complessivamente 300.000 euro.