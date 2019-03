Sci: Paris vince il SuperG a Kvitfjell

(ANSA) - KVITFJELL (NORVEGIA), 3 MAR - Altra grande impresa dell'azzurro Dominik Paris che ha concesso il bis e vinto in 1'29"20 anche il SuperG di Coppa del mondo a Kvitfjell, dopo avere dominato ieri la discesa. E' la seconda doppietta di Paris, dopo quella di fine dicembre a Bormio. Per l'azzurro - 29 anni e fresco oro iridato proprio in SuperG - è il quinto successo stagionale e il 14/o in carriera. Questa vittoria lo trasforma anche in leader di disciplina con 330 punti, avvicinando per lui la possibilità di conquistare la coppa.