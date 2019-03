Sci: Cdm, Paris vince la discesa a Kvitfjell

(ANSA) - KVITFJELL (NORVEGIA), 2 MAR - Altra impresa dell'azzurro Dominik Paris che in 1.45.74 ha vinto la discesa di cdm di Kvitfjell. Secondo lo svizzero Beate Feuz in 1.45.99 e terzo l'austriaco Matthias Mayer in 1.46.11. A 29 anni, è il quarto successo stagionale ed il 13/o in carriera di Paris che poche settimane fa ha anche vinto ad Aare il mondiale di SuperG. L'azzurro resta così ancora in corsa per la conquista della coppa di disciplina: manca una gara e Feuz resta in testa alla classifica generale con 500 punti contro i 420 di Paris.