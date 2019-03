Alpinismo: parte fund raising per ricerche Nardi e Ballard

(ANSA) - TRENTO, 2 MAR - E' stata lanciata oggi da un gruppo di amici di Daniele Nardi una raccolta fondi su internet per "dare una aiuto alle ricerche" dell'alpinista italiano e del suo compagno di scalata inglese Tom Ballard, dispersi da domenica scorsa sul Nanga Parbat, in Pakistan. Nelle prime sette ore sono stati raccolti 20 mila euro, offerti da quasi 600 donatori.

"Per noi Daniele non è solo un amico, ma anche un fratello - si legge nella presentazione sulla pagina del sito gofundme.com - una fonte di ispirazione per la sua determinazione, semplicità e soprattutto amore per la vita. Vogliamo ricambiarlo con un piccolo gesto e non lasciare nulla di intentato perché Tom e Daniele tornino a casa". Le somme non utilizzate saranno devolute alle scuole del Pakistan. L'iniziativa è stata ufficialmente riconosciuta dallo staff di Nardi.