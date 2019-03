Conservatorio Bonporti, Luca Crescenzi presidente

(ANSA) - TRENTO, 1 MAR - Luca Crescenzi è il nuovo presidente del Conservatorio Bonporti di Trento per i prossimi tre anni.

Oggi la nomina da parte della Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti, e dell'assessore all'istruzione, università e cultura, Mirko Bisesti.

Crescenzi, professore ordinario di Letteratura tedesca e coordinatore del dottorato di ricerca in "Forme del testo" del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, è l'unico italiano ad aver ricevuto la Thomas-Mann-Medaille, riconoscimento conferito per meriti legati alla conoscenza e alla diffusione delle opere di Mann. La carica di presidente era vacante a seguito delle dimissioni di Paolo Ghezzi.

"La scelta di Crescenzi - sottolinea la Provincia - va nella direzione auspicata dalla Giunta provinciale e dallo stesso Consiglio accademico del Bonporti di un più forte legame del Conservatorio con il mondo culturale e accademico di area germanica".