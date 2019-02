Kompatscher,ridurre traffico con pedaggi

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - La presidenza dell'Eusalp, la strategia macroregionale alpina, è passata dal Land austriaco del Tirolo alla Regione italiana della Lombardia nell'ambito di un evento a Milano, parallelamente all'incontro periodico dei rappresentanti Eusalp, al quale ha preso parte anche il presidente Arno Kompatscher. Nel suo discorso il presidente altoatesino ha sottolineato la necessità di una stretta collaborazione a livello regionale nella regione alpina. "Le sfide che le regioni dell'arco alpino si trovano a fronteggiare sono simili fra loro, le cui soluzioni possono anche essere comuni. Nostro compito è quello di attuare insieme concrete misure per il bene della popolazione delle valli alpine e dei centri urbani" ha detto Kompatscher a Milano. Ciò vale in particolare per il tema del crescente traffico sull'intero arco alpino. Dobbiamo pensare a pedaggi più elevati per cercare di ridurre il traffico di transito e il conseguente impatto sulle cittadine e i cittadini di quest'area" ha sottolineato Kompatscher.