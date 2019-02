(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - Oggi il Trento Film Festival ha svelato il Paese ospite della sezione "Destinazio...", il Marocco, e il nuovo manifesto della 67/a edizione della rassegna disegnato dall'artista spagnolo Javier Jaén, che rimanda ai danni causati dal maltempo di fine ottobre alle foreste del Nord Italia.

"In questo senso il manifesto rappresentando la montagna con il profilo di un uomo, vuole richiamare l'attenzione sui limiti che l'umanità deve porsi affinché le terre alte, come ambiente di vita per noi, continuino ad esistere. L'uomo nel corso della storia ha cambiato la montagna, l'ha plasmata, le ha attribuito delle identità, le ha inferto ferite, identificandosi con essa e oggi, forse più di ieri, è arrivato il momento di fermarsi per riflettere sul futuro che vogliamo costruire con lei, per abbandonare quella visione antropocentrica che non permette di guardare verso gli orizzonti del futuro", ha spiegato il presidente della rassegna, Mauro Leveghi.