Tennis: Acapulco, Seppi fuori al primo turno

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - E' finita al primo turno l'avventura di Andreas Seppi al torneo di Acapulco che si gioca sui campi in cemento ed è dotato di un montepremi di 1 milione e 780mila dollari. Il 35enne tennista altoatesino, attualmente numero 49 della classifica mondiale, è stato infatti battuto e eliminato dal 23enne australiano Nick Kyrgios (n. 72 del ranking) con il punteggio di 6-3 7-5. Kyrgios si è confermato bestia nera per il campione azzurro, visto che l'ha battuto in tre dei quattro incontri nei quali i due tennisti si sono affrontati.

Esordio come da pronostico invece per Rafa Nadal, numero 2 del mondo, che ha superato con un doppio 6-3 il tedesco Mischa Zverev, numero 76 del ranking. L'altro Zverev, che occupa invece la posizione numero 3 del mondo, ha battuto 6-3 6-3 il 19enne australiano Alexei Popyrin (133). (ANSA).