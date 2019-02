(ANSA) - BOLZANO, 27 FEB - Nella frazione di Bressanone di Eores verso le ore 13 si è verificato un grave incidente con un trattore che si è capovolto. Il guidatore, un contadino del posto, è rimasto incastrato fra le lamiere. Stando alle prime informazioni l'uomo con il suo mezzo sarebbe scivolato per 30 metri giù per un dirupo, per poi rovesciarsi. Il contadino ha riportato ferite gravi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, la Croce bianca e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites che ha trasportato il ferito all'ospedale di Bolzano. Sono in corso indagini dei carabinieri.