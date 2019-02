(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - I vigili del fuoco del Corpo permanente di Trento, con i colleghi volontari di Cadine, Terlago, Vezzano e Baselga del Bondone sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato questo pomeriggio poco prima delle 15 nella zona tra Cadine e Terlago.

L'alta colonna di fumo è visibile anche dalla valle dell'Adige.

Sulla zona sta volando anche un elicottero per aiutare i vigili del fuoco a domare le fiamme, scoppiate per cause ancora da chiarire. L'incendio è osservato speciale perché nelle vicinanze passano alcuni tralicci con le linee dell'alta tensione.