(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - Piena disponibilità da parte della Rai ad incontrare, entro la metà di marzo, la famiglia Megalizzi ed i colleghi di Antonio di Europhonica è stata espressa dall'amministratore delegato Fabrizio Salini nel corso di un incontro con il presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti, ed il segretario dell'Usigrai, Vittorio Di Trapani. Lo afferma in una nota il sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige. Alla riunione parteciperanno anche i direttori di Rainews24, Antonio Di Bella, e di Radio3, Marino Sinibaldi, che hanno già espresso la volontà di voler dare ospitalità ed aiuto ai colleghi del consorzio di radio universitarie Europhonica, con cui collaborava il giovane giornalista ucciso a Strasburgo. Il sostegno della Rai è scaturito durante la riunione per concordare le iniziative che il servizio pubblico radiotelevisivo promuoverà il 20 marzo per il venticinquesimo anniversario dell'uccisione in Somalia dei giornalisti Rai Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.