(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - Cambio alla guida del quotidiano L'Adige di Trento. Come comunica l'editore Sie, "in comune accordo con il direttore dell'Adige, è stato deliberato che in data 15 marzo prossimo si conclude la direzione di Pierangelo Giovanetti, dopo 12 anni e mezzo di guida del giornale".

"Al direttore - prosegue la nota - sono stati rivolti sentiti ringraziamenti da parte dell'editore per la dedizione, la cura e la passione espressi durante tutto il periodo vissuto al timone del quotidiano". Al direttore Pierangelo Giovanetti subentrerà Alberto Faustini che assumerà la direzione con il giorno 16 marzo prossimo e che manterrà comunque anche la direzione del quotidiano Alto Adige. L'attuale vice direttore Paolo Mantovan guiderà il quotidiano Trentino.