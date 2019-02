(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Uno dei cinque atleti arrestati oggi dalla polizia austriaca e tedesca a Seefeld, dove sono in corso i Mondiali di sci nordico, sarebbe stato colto in flagrante in albergo mentre si stava facendo una trasfusione di sangue, prima della gara. I nomi degli atleti coinvolti nella maxi-operazione ancora non sono stati ufficializzati dalla autorità di polizia ma, stando alle prime indiscrezioni della stampa, tra loro figurano gli austriaci Max Hauke e Dominik Baldauf e il kazako Alexey Poltoranin, (due bronzi mondiali nel 2013).