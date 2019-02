Poste, consegna anticipata in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - "Dopo una fitta serie di colloqui e trattative con i vertici di Poste Italiane a Roma, si è riusciti ad ottenere un anticipo dell'orario di lavoro in Alto Adige per consentire la consegna puntuale dei prodotti postali".

Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, si dichiara soddisfatto del risultato raggiunto, e annuncia anche che "è stato assicurato il rafforzamento del servizio di recapito e di sportello, soprattutto nelle zone periferiche, tramite nuove assunzioni di personale".

Come noto, la decisione di Poste Italiane, frutto di un accordo commerciale, di riorganizzare il modello di gestione delle consegne aveva provocato una serie di polemiche. Ciò soprattutto in virtù del fatto che il nuovo modello prevedeva un avvio ritardato di 3 ore nel servizio di recapito, fatto che non consentiva di rispettare la puntualità nella consegna dei prodotti postali e non teneva in adeguata considerazione le esigenze locali a tutti i livelli.