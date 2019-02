Educa: due giorni per le scuole

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - Come da tradizione il festival dell'educazione, in calendario in Trentino ad aprile, si aprirà con appuntamenti dedicati esclusivamente alle scuole. In occasione della decima edizione però il programma per gli studenti si amplia e diventa di due giorni: giovedì 11 e venerdì 12 aprile. Sono venti gli appuntamenti a Rovereto, tra proiezioni di film, laboratori di educazione all'immagine, teatrali, spettacoli, disegno, insegnamento di Internet a persone con oltre 60 anni, caffè scientifici, educazione contro il cyber bullismo e incontri per bambini e ragazzi costruiti dal Comitato promotore del festival, composto dalla Provincia autonoma di Trento, l'Università di Trento e il Comune di Rovereto, con il board scientifico (Iprase, Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Franco Demarchi). Già ora le classi possono scegliere tra le proposte e iscriversi agli appuntamenti, tutti gratuiti. (ANSA).