Bbt, modifiche per l'impatto ambientale

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - La Conferenza dei servizi a Roma ha accolto le modifiche al progetto per ridurre l'impatto ambientale dei lavori relativi alla tratta di accesso al Bbt, il tunnel di base del Brennero a Fortezza-Ponte Gardena.

Le modifiche erano state proposte dai Comuni coinvolti dal passaggio dell'opera. Secondo il governatore provinciale dell'alto Adige, Arno Kompatscher, la decisione della Conferenza dei servizi consentirà una "maggiore tutela per i territori interessati". I comuni, ha assicurato ancora Kompatscher, saranno coinvolti anche nei passaggi successivi dell'opera in modo da avere un confronto costante con le comunità.