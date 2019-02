Un'offerta per aeroporto di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - C'è un offerta per l'acquisto delle quote della Provincia di Bolzano in Abd, Airport Bolzano Dolomiti, la società che gestisce l'aeroporto altoatesino.

L'offerta è stata presentata dalla società Abd Holding srl, composta da una cordata di cui fanno parte gli imprenditori bolzanini Gostner, il magnate tirolese René Benko e la fondazione privata del bolzanino d'adozione Hans Peter Haselsteiner, imprenditore austriaco dell'asfalto.

Quella presentata è l'unica proposta pervenuta entro il termine del 14 gennaio 2019 per quanto riguarda la partecipazione alla procedura di evidenza pubblica per l'acquisto del 100% delle quote di proprietà della Provincia di Bolzano in Abd. La commissione di gara, composta da funzionari delle Ripartizioni finanze e mobilità, ha provveduto a valutare, in maniera positiva, esclusivamente la parte amministrativa e procedurale della proposta, senza entrare in alcun tipo di valutazione tecnica od economica. Questo compito, infatti, è demandato ad una commissione giudicatrice nominata a inizio febbraio con apposito decreto, e che avrà 30 giorni di tempo per concludere i lavori. I membri della commissione sono la direttrice dell'Ufficio prevenzione incendi dell'Agenzia provinciale per la protezione civile, Arianna Villotti, che avrà il ruolo di presidente e sarà affiancata da Maurizio Mazagg, direttore dell'Ufficio tecnico strade centro sud e dal commercialista e revisore contabile Dieter Plaschke in qualità di esperto esterno. (ANSA).