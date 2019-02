Tumori: ad Alberto Mantovani il Premio Pezcoller 2019

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - E' Alberto Mantovani il vincitore del Premio internazionale Pezcoller-Aacr 2019 per la ricerca contro il cancro. Lo ha annunciato questa mattina a Trento il presidente della Fondazione Pezcoller, Enzo Galligioni, precisando che è la prima volta che il premio viene attribuito ad un italiano che lavora in Italia.

Alberto Mantovani, considerato tra i dieci migliori immunologi al mondo e il più importante tra i ricercatori italiani nell'ambito delle scienze biomediche, ha scoperto la stretta relazione tra infiammazione e tumori, basata sui macrofagi, che anziché combattere facilitano la crescita del cancro.

Il prof. Mantovani, dopo aver lavorato all'Istituto Negri, dal 2005 è direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Milano e presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca.

Insegna all'Università Humanitas e alla Queen Mary University di Londra.

La consegna del premio avverrà l'11 maggio al Teatro Sociale di Trento.