Pallavolo: Cev, Trentino Itas in Grecia per la semifinale

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - Si giocherà domani in Grecia la gara d'andata di semifinale della Champions League di pallavolo 2019. Dopo aver eliminato Losanna ai sedicesimi, Haching negli ottavi, Amriswil nei quarti di finale, la Trentino Itas affronterà ad Atene l'Olympiacos Piraeus. Fischio d'inizio alle ore 18 con diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Dazn.

"A differenza di quanto accade in questo periodo in campionato, ad Atene ci troveremo di fronte al primo di due atti da dentro o fuori e dovremo essere bravi a calarci subito nel clima di questo tipo di confronto per riuscire a conquistare qualcosa di buono", ha detto l'allenatore Angelo Lorenzetti presentando il match.

L'Olympiacos Piraeus è campione nazionale in carica, avendo vinto nel 2018 il suo 28/o scudetto, ed è tutt'ora capolista imbattuta del campionato ellenico.